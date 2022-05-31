Медики предупредили об опасности купания в грязных водоемах

Купание в загрязненных водоемах сопряжено с риском заражения опасными инфекциями, в том числе гепатитом, рассказал «Газете.ру» главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов.

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«Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис (заражение крови), при котором 50% случаев кончаются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно»,

— предупредил Дамнин Мунконов.

Чаще всего, впрочем, встречается шигеллез. Им можно заразиться, проглотив воду, в которой плавают экскременты и бациллы. Заболевание проявляется сильными болями, спазмами в желудке, поносом, зачастую с кровью.

Врач также предупредил о риске заражения гепатитом А. Через две-семь недель после купания у человека повышается температура, появляется озноб и жар. У многих пациентов возникает сильный кожный зуд, пожелтение глаз.

Заболевание проходит само примерно через два-три месяца. Однако есть риски повреждения печени, поэтому лечиться нужно под наблюдением специалиста. Гепатит заразен, им можно заразить членов семьи.

Купание в стоячем пруду может привести к церкариальному дерматиту. Это раздражение кожи, вызванное паразитами птиц, микроскопическими червями шистосомами. Оно проявляется в виде зудящих красных точек.