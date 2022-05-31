Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
33 минуты назад

Медики предупредили об опасности купания в грязных водоемах

Medical Noteиещё 1

Купание в загрязненных водоемах сопряжено с риском заражения опасными инфекциями, в том числе гепатитом, рассказал «Газете.ру» главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов.

Медики предупредили об опасности купания в грязных водоемах
Фото: Medical NoteMedical Note

«Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис (заражение крови), при котором 50% случаев кончаются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно»,

— предупредил Дамнин Мунконов.

Чаще всего, впрочем, встречается шигеллез. Им можно заразиться, проглотив воду, в которой плавают экскременты и бациллы. Заболевание проявляется сильными болями, спазмами в желудке, поносом, зачастую с кровью.

Врач также предупредил о риске заражения гепатитом А. Через две-семь недель после купания у человека повышается температура, появляется озноб и жар. У многих пациентов возникает сильный кожный зуд, пожелтение глаз.

Заболевание проходит само примерно через два-три месяца. Однако есть риски повреждения печени, поэтому лечиться нужно под наблюдением специалиста. Гепатит заразен, им можно заразить членов семьи.

Купание в стоячем пруду может привести к церкариальному дерматиту. Это раздражение кожи, вызванное паразитами птиц, микроскопическими червями шистосомами. Оно проявляется в виде зудящих красных точек.

Специалист призвал плавать лишь в разрешенных для купания местах, где вода взята на пробу, а дно тщательно обследовано на наличие мусора (битое стекло, ржавый металл, гвозди) и предметов биологической опасности — стоков производств, мясобоен.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители