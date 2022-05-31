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3 часа назад

Врачи связали сладкий кофе со снижением риска смерти

Газета.Ruиещё 1

Даже сладкий кофе положительно сказывается на продолжительности жизни, выяснили исследователи из Южного медицинского университета в Гуаньчжоу. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

Врачи связали сладкий кофе со снижением риска смерти
Фото: DepositphotosDepositphotos

Более ранние исследования показали, что употребление кофе связано с большей продолжительностью жизни, но было неясно, влияет на эффект сахар, который люди добавляют в напиток. Ученые проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank.

Люди, которые пили любое количество несладкого кофе на протяжении семи лет наблюдений, имели на 16-21% более низкий риск смерти ото всех причин по сравнению с участниками, которые не пили кофе вообще. Риск для тех, кто пил 1,5-3,5 чашек кофе с сахаром, оказался ниже на 29-31%, в среднем участники добавляли чайную ложку сахара на чашку.

Пока неясно, как именно сахар в кофе влияет на продолжительность жизни, но результаты дают понять, что отказываться от сладкого кофе не стоит. Однако стоит иметь в виду, что в кофейнях и сетевых ресторанах в кофе добавляют намного больше сахара, чем фигурировало в анализе, предупреждают исследователи.

К таким напиткам они рекомендуют относиться с осторожностью и не пить их на постоянной основе.

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