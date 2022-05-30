Врач предупредил об опасности купания в грязных водоемах

Плавать нужно лишь в тех водоемах, в которых вода взята на пробу, а дно обследовано на предмет разных опасных вещей. Об этом "Газете.ру" рассказал главврач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов.

Фото: m24.ru m24.ru

По его словам, дно должно быть обследовано на наличие бытового мусора, наступив на который можно получить ранение или проткнуть ногу, а также на предметы биологической опасности.

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"Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис, при котором 50% случаев заканчиваются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно", – сказал Мунконов.

Он также назвал наиболее распространенные заболевания, которые встречаются после купания в непредназначенных для этого водоемах. В частности, человек может подхватить кишечно-желудочное заболевание шигеллез. Это может произойти, если человек проглотит воду, в которой плавают бациллы.

"В итоге человек через два дня получает дозу ужасных болей, спазмов в желудке, понос, зачастую с кровью. К счастью, болезнь проходит сама через неделю, но помучаться придется изрядно", – рассказал специалист.

Мунконов отметил, что человек может заразиться и гепатитом А. В этом случае через 2–7 недель после купания заболевшего начинает беспокоить высокая температура, жар и озноб. У половины пациентов начинается зуд, а у некоторых желтеют глаза. При этом болезнь проходит через 2–3 месяца, однако лечиться рекомендуют под наблюдением врача, так как есть риски повреждения печени.

Из-за купания в грязном водоеме может начаться церкариальный дерматит – раздражение кожи, вызванное паразитами птиц. В этом случае человек покрывается красными точками, которые чешутся.