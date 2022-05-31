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57 минут назад

Эксперт рассказала о пользе бега при стрессе

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Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская рассказала, что регулярные пробежки помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией.

Эксперт рассказала о пользе бега при стрессе
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

«Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда мы занимаемся бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант»,

— объяснила специалист.

По её словам, бег благотворно влияет на организм: улучшается кровоснабжение, укрепляется сердечная мышца, нормализуется давление, нервная система приходит в равновесие — уходят бессонница, сонливость и другие признаки хронической усталости.

ЗОЖ,
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