Эксперт рассказала о пользе бега при стрессе

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская рассказала, что регулярные пробежки помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией.

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Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

«Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда мы занимаемся бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант»,

— объяснила специалист.