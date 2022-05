Врачи назвали 11 простых привычек сделать жизнь лучше

Известные врачи назвали 11 простых привычек и ритуалов, которые помогут сохранить здоровье и сделать жизнь лучше. По их словам, качественный уход за кожей, активный образ жизни и достаточное количество белка благотворно повлияют на самочувствие и весь организм в целом, сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).