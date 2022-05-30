Врачи посоветовали россиянам способ избавиться от стресса

«Отдыхая, нужно менять образ действий и мыслей. Допустим, если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью, то нужно менять деятельность на физическую», — отметил он и посоветовал чаще переключаться на спортивные упражнения.

«Это может быть плавание, велосипед, бег, тем более, что сейчас есть такая возможность», — заявил врач и объяснил, что заставлять себя заниматься спортом не нужно. «Но это нужно делать это с удовольствием, а не заставлять себя. Специально выделите себе время, делайте регулярно и через сорок дней вы втянетесь», — отметил он. Кондрахин также сообщил, что из-за стресса повышается гормон стресса кортизол, а легкая зарядка и ходьба снижает его уровень. «Например, если начальник поругал, то лучшим средством будет пройтись по лестнице», — иронично подчеркнул врач.