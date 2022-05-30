Названы главные причины нездорового образа жизни у россиян

«57 процентов понимающих важность ментального благополучия для физического самочувствия — может показаться, что это не так много, — говорит психиатр Динара Сыраздинова. — Но учитывая, что культура обращения к специалистам этой области в нашей стране только формируется, больше половины — это не так мало. Надеюсь, этот процент будет расти».