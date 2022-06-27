Что алкоголь делает с сердцем на самом деле

Скорее всего вы слышали о том, что бокал красного вина даже полезен для здоровья. А что на счет пива, водки, коньяка? О том, насколько сильно алкоголь влияет на один из ваших самых жизненно важных органов, читайте в материале "Рамблера".
Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с высоким кровяным давлением. Хотя механизм действия все еще изучается, ученые доказали, что употребление более трех порций алкоголя за один присест может повысить кровяное давление. Когда это делается неоднократно в течение длительного периода времени, это может привести к долгосрочному повышению артериального давления.
По данным Американской кардиологической ассоциации, употребление слишком большого количества алкоголя может повысить уровень жиров в крови, известных как триглицериды. Наличие высокого уровня триглицеридов в сочетании с высоким уровнем холестерина ЛПНП (или «плохого») и низким уровнем холестерина ЛПВП (или «хорошего») потенциально может привести к накоплению жира в стенках артерий, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта.
Кардиомиопатия — это заболевание сердца (мышцы), при котором сердцу становится труднее перекачивать кровь к остальным органам. Это может быть вызвано употреблением слишком большого количества алкоголя в течение длительного периода времени. В конце концов, алкоголь ослабляет и истончает сердечную мышцу, влияя на ее способность перекачивать кровь. Когда ваше сердце не может правильно перекачивать кровь, это вдет к нарушению других функций организма. В долгосрочной перспективе это может привести к сердечной недостаточности и другим опасным для жизни проблемам со здоровьем.
Пьянство может увеличить риск фибрилляции предсердий, наиболее распространенного типа нерегулярного сердцебиения. По данным Американской кардиологической ассоциации, запойное пьянство определяется как употребление пяти или более порций алкоголя за два часа для мужчин и четырех или более порций для женщин. Симптомы мерцательной аритмии включают усталость, головокружение, одышку, боль в груди и учащенное сердцебиение. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.