Что алкоголь делает с сердцем на самом деле

Скорее всего вы слышали о том, что бокал красного вина даже полезен для здоровья. А что на счет пива, водки, коньяка? О том, насколько сильно алкоголь влияет на один из ваших самых жизненно важных органов, читайте в материале "Рамблера".

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Кровяное давление

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Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с высоким кровяным давлением. Хотя механизм действия все еще изучается, ученые доказали, что употребление более трех порций алкоголя за один присест может повысить кровяное давление. Когда это делается неоднократно в течение длительного периода времени, это может привести к долгосрочному повышению артериального давления.

Сердечные приступы

По данным Американской кардиологической ассоциации, употребление слишком большого количества алкоголя может повысить уровень жиров в крови, известных как триглицериды. Наличие высокого уровня триглицеридов в сочетании с высоким уровнем холестерина ЛПНП (или «плохого») и низким уровнем холестерина ЛПВП (или «хорошего») потенциально может привести к накоплению жира в стенках артерий, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Кардиомиопатия

Кардиомиопатия — это заболевание сердца (мышцы), при котором сердцу становится труднее перекачивать кровь к остальным органам. Это может быть вызвано употреблением слишком большого количества алкоголя в течение длительного периода времени. В конце концов, алкоголь ослабляет и истончает сердечную мышцу, влияя на ее способность перекачивать кровь. Когда ваше сердце не может правильно перекачивать кровь, это вдет к нарушению других функций организма. В долгосрочной перспективе это может привести к сердечной недостаточности и другим опасным для жизни проблемам со здоровьем.

Сердечная аритмия