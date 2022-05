Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе

Несмотря на то, что употребление кофе имеет определённые преимущества — оно может снизить риск хронических заболеваний, повысить эффективность тренировок и помочь вам похудеть, слишком большое количество этого напитка может нанести вред вашему организму. Издание Eat this, not that рассказало, кому следует немедленно перестать пить кофе.