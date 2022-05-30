Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе

Несмотря на то, что употребление кофе имеет определённые преимущества — оно может снизить риск хронических заболеваний, повысить эффективность тренировок и помочь вам похудеть, слишком большое количество этого напитка может нанести вред вашему организму. Издание Eat this, not that рассказало, кому следует немедленно перестать пить кофе.
Кофеин повышает давление, поэтому людям с гипертонией может стать от него плохо.
Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Кофеин же расслабляет нижний сфинктер пищевода и способствует этому.
Если не удаётся полностью отказаться от привычки пить кофе, можно просто делать это в более раннее время дня и сократить размер порции.
Из-за высокого содержания кофеина употребление слишком большого количества кофе может усилить симптомы тревоги, включая учащённое сердцебиение, дрожь, головные боли и бессонницу.
Вы можете испытывать головные боли, повышенную утомляемость, подавленное настроение или даже гриппоподобные симптомы, если пропускаете чашку кофе. Это значит, что пора завязывать с этим напитком.
Употребление кофе вызывает чувство сытости. Часто это чувство заставляет вас пропускать приём пищи или перекус. Но когда вы всё-таки добираетесь до еды, то оказываетесь уже слишком голодны и можете переесть.
Это связано в том числе и с недоеданием, которое тоже может возникнуть при употреблении кофе.
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