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3 часа назад

Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе

Ferra.ru

Несмотря на то, что употребление кофе имеет определённые преимущества — оно может снизить риск хронических заболеваний, повысить эффективность тренировок и помочь вам похудеть, слишком большое количество этого напитка может нанести вред вашему организму. Издание Eat this, not that рассказало, кому следует немедленно перестать пить кофе.

Признаки, что вам надо немедленно прекратить пить кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Людям с высоким кровяным давлением

Кофеин повышает давление, поэтому людям с гипертонией может стать от него плохо.

Вы испытываете кислотный рефлюкс

Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод. Кофеин же расслабляет нижний сфинктер пищевода и способствует этому.

Вы плохо спите

Если не удаётся полностью отказаться от привычки пить кофе, можно просто делать это в более раннее время дня и сократить размер порции.

У вас тревожное расстройство

Из-за высокого содержания кофеина употребление слишком большого количества кофе может усилить симптомы тревоги, включая учащённое сердцебиение, дрожь, головные боли и бессонницу.

Вы испытываете «ломку» без кофе

Вы можете испытывать головные боли, повышенную утомляемость, подавленное настроение или даже гриппоподобные симптомы, если пропускаете чашку кофе. Это значит, что пора завязывать с этим напитком.

Вы набираете вес

Употребление кофе вызывает чувство сытости. Часто это чувство заставляет вас пропускать приём пищи или перекус. Но когда вы всё-таки добираетесь до еды, то оказываетесь уже слишком голодны и можете переесть.

У вас нерегулярные месячные

Это связано в том числе и с недоеданием, которое тоже может возникнуть при употреблении кофе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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