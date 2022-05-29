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25 минут назад

Названы четыре подкрепленных наукой совета для здоровья из TikTok

Lenta.ruиещё 1

Эксперты подтвердили эффективность четырех советов для здоровья, которые стали популярными в TikTok. Их слова приводит издание ETNT.

Названы 4 совета для здоровья из TikTok, подкрепленных наукой
Фото: lenta.rulenta.ru

Специалисты обратили внимание на совет использовать куркуму при проблемах с пищеварением. В ролике, ставшем вирусным, автор с ником @firstpreoriteaa, поделился рецептом смузи, в который входят банан, ананас, лимонный и апельсиновый сок, замороженные персики и чайная ложка куркумы. Блогер уверяет, что такой напиток уменьшает вздутие живота.

Доктор медицинских наук Энн Песек заявила, что эту рекомендацию можно назвать подкрепленной наукой. «Исследователи обнаружили, что фитохимические вещества из натуральных продуктов, такие как куркумин, содержащийся в куркуме, могут быть безопасным и эффективным средством для снятия воспаления, профилактики и лечения заболеваний», — пояснила она.

Также полезным и правильным, с точки зрения врача-стоматолога, доктора медицинских наук Лесли Вессингер, является вирусное видео, в котором автор с ником @blossom демонстрирует технику использования зубной нити. На ролике блогер показывает, что важно не только чистить пространство между зубами, но и, обхватывая зуб нитью с двух сторон, вычищать налет, скопившийся у десны.

Врач-диетолог Мишель Дудаш солидарна с видео из TikTok, автор которого называет лапшу быстрого приготовления самым вредным фастфудом в мире. Медик отметила, что в этом продукте действительно слишком много соли и консервантов.

Пользовательница @angelapharmd рассказала, что облегчить головную боль напряжения поможет массаж ушей, так как с его помощью можно снять вызывающий боль спазм. Специалисты университета Джона Хопкинса согласились, что спазмы действительно главная причина таких болей.

ЗОЖ,Джон Хопкинс,
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