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28 минут назад

Врач рассказал, чем может быть опасен чай

Ferra.ru

Турецкий врач Осман Эрк рассказал, что употребление неправильно заваренного чая может привести к раку пищевода.

Врач рассказал, чем может быть опасен чай
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, следует покупать органические чаи с минимумом добавок. Также чай нужно правильно заваривать. После того, как заварку залили кипятком, чай нельзя подвергать воздействию высоких температур, в этом случае напиток превращается в яд. Нарушение этих условий может привести к раку пищевода.

Зато правильно заваренный чай способствует уменьшению риска сердечных и онкологических болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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