Томатный сок может снизить риск развития рака

О пользе помидоров и томатного сока рассказали американские ученые. Природа возникновения рака до сих пор полностью неизвестна. Эксперты признают, что факторов риска для развития заболевания достаточно много. Но иногда онкологические образования могут появиться совсем необъяснимым образом.

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Эксперты успокаивают, что здоровый образ жизни позволяет снизить вероятность появления болезни. Доктора советуют избегать сигаретного дыма, наносить солнцезащитный крем на кожу, а также пить томатный сок, сообщает издание ETNT.

Помидоры содержат ликопин, который способствует укреплению костей и нормализации кровяного давления. Кроме этого, вещество снижает риск развития нескольких видов рака, включая онкозаболевание предстательной железы.

"Томатный сок - невероятно богатый источник каротиноида, ликопина, - говорит Линдси Венглер. - Это вещество придает помидорам ярко-красный цвет и действует как мощный антиоксидант. Кроме того, ликопин способен уменьшить воспаление некоторых онкологических образований".

Бразильское исследование показало, что ликопин эффективен при уничтожении клеток рака предстательной железы. Аналогичные результаты показала работа Католического университета, в которой говорится, что это вещество останавливает рост раковых клеток. При исследовании наблюдались пациенты, у которых были диагностированы многочисленные типы онкоболезней, включая рак молочной железы, простаты, желудка, толстой кишки и полости рта. Это не значит, что больные с таким диагнозом должны отказаться от лечения и просто употреблять томатный сок, но полезно знать, что из-за ликопина этот продукт, а также помидоры - мощные инструменты для профилактики рака.

Лучше всего употреблять свежевыжатый томатный сок. Так из него можно извлечь максимальную пользу. Сок, продающийся на полках магазина, содержит большое количество сахара и других добавок, что сводит всю пользу томатов к нулю.