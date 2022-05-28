Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Томатный сок может снизить риск развития рака

Родной город

О пользе помидоров и томатного сока рассказали американские ученые. Природа возникновения рака до сих пор полностью неизвестна. Эксперты признают, что факторов риска для развития заболевания достаточно много. Но иногда онкологические образования могут появиться совсем необъяснимым образом.

Томатный сок может снизить риск развития рака
Фото: Родной городРодной город

Эксперты успокаивают, что здоровый образ жизни позволяет снизить вероятность появления болезни. Доктора советуют избегать сигаретного дыма, наносить солнцезащитный крем на кожу, а также пить томатный сок, сообщает издание ETNT.

Помидоры содержат ликопин, который способствует укреплению костей и нормализации кровяного давления. Кроме этого, вещество снижает риск развития нескольких видов рака, включая онкозаболевание предстательной железы.

"Томатный сок - невероятно богатый источник каротиноида, ликопина, - говорит Линдси Венглер. - Это вещество придает помидорам ярко-красный цвет и действует как мощный антиоксидант. Кроме того, ликопин способен уменьшить воспаление некоторых онкологических образований".

Бразильское исследование показало, что ликопин эффективен при уничтожении клеток рака предстательной железы. Аналогичные результаты показала работа Католического университета, в которой говорится, что это вещество останавливает рост раковых клеток. При исследовании наблюдались пациенты, у которых были диагностированы многочисленные типы онкоболезней, включая рак молочной железы, простаты, желудка, толстой кишки и полости рта. Это не значит, что больные с таким диагнозом должны отказаться от лечения и просто употреблять томатный сок, но полезно знать, что из-за ликопина этот продукт, а также помидоры - мощные инструменты для профилактики рака.

Лучше всего употреблять свежевыжатый томатный сок. Так из него можно извлечь максимальную пользу. Сок, продающийся на полках магазина, содержит большое количество сахара и других добавок, что сводит всю пользу томатов к нулю.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители