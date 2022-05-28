Медик дал совет, как убрать «пивной живот»

«Пивной живот»– особый тип ожирения, связанный с большими рисками для здоровья и жизни, рассказал в интервью радио Спутник кандидат медицинских наук Андрей Демин. Он объяснил, как справиться с этой проблемой.

Фото: PxHere PxHere

С точки зрения медиков, "пивной живот" – это абдоминальный тип ожирения, когда жировая ткань накапливается в районе талии, отметил в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Есть такое обиходное понятие – "пивной живот". Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни, – предупредил он.

Обычно абдоминальный тип ожирения развивается у мужчин из-за особой культуры употребления пива, продолжил медик.

Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения, – объяснил Андрей Демин.

Ключом к избавлению от "пивного живота" является частичный или полный отказ от пива, считает медик. По его словам, когда человек перестает употреблять этот напиток, он перестает "раскисать" и находит в себе силы, чтобы начать двигаться и "сжигать" накопленные килограммы.

Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние. Если исключить пиво из рациона, то не будет риска развития алкогольной зависимости, не будет столь высокого аппетита, и у вас будут силы для большей активности. Ключом к решению проблемы "пивного живота" является отказ от этого вида алкоголя, – отметил Андрей Демин.