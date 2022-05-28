Нарколог предупредил об опасности алкоголя на пляже

«В жару на пляже, в расслабленном состоянии теряется критика к количеству выпитого алкоголя. Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря. Очень быстро происходит «передозировка» алкогольными напитками, после чего бывают патологические формы опьянения или острые расстройства, прежде всего, в сердечно-сосудистой системе, еще одна частая патология – панкреонекрозы или острые панкреатиты»,