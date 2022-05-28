Нарколог предупредил об опасности алкоголя на пляже

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности смешивать алкоголь и пляжных отдых. По словам врача, в жару происходит «передозировка» алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред, сообщает РИА «Новости».
«В жару на пляже, в расслабленном состоянии теряется критика к количеству выпитого алкоголя. Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря. Очень быстро происходит «передозировка» алкогольными напитками, после чего бывают патологические формы опьянения или острые расстройства, прежде всего, в сердечно-сосудистой системе, еще одна частая патология – панкреонекрозы или острые панкреатиты»,
– сказал Брюн.
Он отметил, что нельзя несколько токсических эффектов накапливать одновременно, так как от солнечных ванн в той или иной степени бывает ожог кожных покровов, из-за чего выделяются различные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние и являются токсичными. А также на загар могут быть и аллергия, сосудистые неблагоприятные реакции.
Нарколог уточнил, что сама по себе жара меняет вегетативную систему организма, начинают работать свои защитные механизмы, начинается более сильное потоотделение, будет обезвоживание при жаркой погоде, это все равно как в бане