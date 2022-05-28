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5 минут назад

Доктор Мясников: ухудшение зрения является ранним симптомом рассеянного склероза

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Ранние симптомы рассеянного склероза назвал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, нарушающая работу центральной нервной системы болезнь, как правило, поражает молодых людей.

Ухудшение зрения является ранним признаком рассеянного склероза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У молодых рассеянный склероз — причина инвалидности номер два после травмы. Болезнь эта редко бывает у людей младше 10 и старше 50 лет», — рассказал доктор.

На ранних стадиях заболевания у пациента ухудшается зрение, начинает двоиться в глазах, возникают трудности при ходьбе, немеют руки и стопы. Заболевший быстро утомляется и тяжело воспринимает любое, даже незначительное повышение температуры. Кроме того, у него могут возникать проблемы с мочевым пузырем и кишечником, перечислил основные симптомы Мясников.

Факторы риска для развития рассеянного склероза — наследственность, вирус Эпштейн–Барра, прививки от гепатита B и вируса папилломы человека. Болезнь чаще поражает людей, родившихся в апреле и мае. «Может быть, потому что мама беременная переносила зимой всякие вирусы, простуды, что и повлияло на плод и дальнейшее развитие ребенка», — предположил Мясников.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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