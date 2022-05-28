Ухудшение зрения является ранним признаком рассеянного склероза

Ранние симптомы рассеянного склероза назвал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, нарушающая работу центральной нервной системы болезнь, как правило, поражает молодых людей.

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«У молодых рассеянный склероз — причина инвалидности номер два после травмы. Болезнь эта редко бывает у людей младше 10 и старше 50 лет», — рассказал доктор.

На ранних стадиях заболевания у пациента ухудшается зрение, начинает двоиться в глазах, возникают трудности при ходьбе, немеют руки и стопы. Заболевший быстро утомляется и тяжело воспринимает любое, даже незначительное повышение температуры. Кроме того, у него могут возникать проблемы с мочевым пузырем и кишечником, перечислил основные симптомы Мясников.