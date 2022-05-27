В чем польза скандинавской ходьбы и как правильно выбрать палки

Все чаще в городских парках или загородных лесах-полях можно встретить бодро вышагивающих людей со специальными палками. Скандинавская ходьба становится все более популярной. «Рамблер» рассказывает, что это за вид спорта и в чем его польза
Это вид физической активности, в которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавскую ходьбу также называют северной, нордической или даже финской. Кто-то относит ее к фитнесу, другие считают ее разновидностью спортивной ходьбы. Но, как бы там ни было, специалисты рекомендуют ей заниматься для того, чтобы поддерживать организм в тонусе.
По одной из версий, скандинавскую ходьбу придумали в Финляндии, где лыжники ходили определенным образом с палками, чтобы не растерять форму к началу следующего сезона.
Конечно же, мало кто будет спорить с тем утверждением, что движение — это жизнь. Скандинавскую ходьбу рекомендуют по той причине, что этот вид физической нагрузки многим подходит вне зависимости от возраста и физических кондиций. Что происходит с организмом человека, который занимается скандинавской ходьбой?
Кстати, это один из немногих видов физической активности, который подходит пенсионерам.
Палки для скандинавской ходьбы подбираются в зависимости от роста. Самый простой вариант — прийти в магазин, взять палки в руки и посмотреть на свои локти. Если локти согнуты под углом 90 градусов, значит палки подходят, если угол больше или меньше, нужно брать другие.
Если вы хотите заказать палки для скандинавской ходьбы в онлайн-магазине, воспользуйтесь формулой для расчета оптимальной длины. Ваш рост нужно умножить на коэффициент 0,68. Так, для человека ростом 175 сантиметров подойдут палки длиной 119 сантиметров, так как 175*0,68 = 119.
Идеальный вариант — взять телескопические палки, их длина регулируется. Это значит можно настраивать их длину в зависимости от целей ваших занятий и уровня физической подготовки. Новичкам можно выбрать палки покороче, уверенным спортсменам — подлиннее. В этом случае для расчета также можно воспользоваться формулой, но с другими коэффициентами. Для начинающих — 0,66, для продолжающих — 0,7.
Технику скандинавской ходьбы может освоить практически любой человек, именно поэтому она так популярна в мире и продолжает завоевывать все новых поклонников. От лыжных палки для скандинавской ходьбы отличаются в первую очередь темляками — специальными петлями, которые надеваются на руки. Но если темляки на лыжных палках выглядят как петли из ленты, то у палок для скандинавской ходьбы они напоминают скорее перчатку. Такая конструкция нужна для того, чтобы не потерять палку во время движения, так как по технике выполнения в определенный момент ладонь нужно раскрыть.
Во время ходьбы руки и ноги движутся в противофазе, это значит, что левая рука движется вперед вместе с правой ногой и наоборот.
По ощущениям: должно казаться, что вы как бы выбрасываете палку назад, а она при этом отскакивает от земли, как мячик.
Нарушения правильной техники ходьбы могут привести к травме. Поэтому важно выполнять движения правильно. Идеально, если вы возьмете несколько занятий с инструктором, который сразу вам поставит правильную технику. Не забудьте, что ходить можно лишь в обуви, специально предназначенной для этого, спортивных кроссовках или трекинговых ботинках.