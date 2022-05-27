В чем польза скандинавской ходьбы и как правильно выбрать палки

Все чаще в городских парках или загородных лесах-полях можно встретить бодро вышагивающих людей со специальными палками. Скандинавская ходьба становится все более популярной. «Рамблер» рассказывает, что это за вид спорта и в чем его польза

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Что такое скандинавская ходьба

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Это вид физической активности, в которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавскую ходьбу также называют северной, нордической или даже финской. Кто-то относит ее к фитнесу, другие считают ее разновидностью спортивной ходьбы. Но, как бы там ни было, специалисты рекомендуют ей заниматься для того, чтобы поддерживать организм в тонусе.

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По одной из версий, скандинавскую ходьбу придумали в Финляндии, где лыжники ходили определенным образом с палками, чтобы не растерять форму к началу следующего сезона.

В чем польза скандинавской ходьбы

Конечно же, мало кто будет спорить с тем утверждением, что движение — это жизнь. Скандинавскую ходьбу рекомендуют по той причине, что этот вид физической нагрузки многим подходит вне зависимости от возраста и физических кондиций. Что происходит с организмом человека, который занимается скандинавской ходьбой?

Улучшается кровообращение. Во время занятий сердце начинает работать быстрее, учащается пульс. В ответ на регулярные тренировки увеличивается капиллярная сеть;

Укрепляется плечевой пояс. Это происходит за счет активных движений руками;

Снижается риск развития остеохондрозов, так как благодаря укреплению мышц снижается нагрузка на позвоночник;

Повышается выносливость.

Кстати, это один из немногих видов физической активности, который подходит пенсионерам.

Как выбрать палки для скандинавской ходьбы

Палки для скандинавской ходьбы подбираются в зависимости от роста. Самый простой вариант — прийти в магазин, взять палки в руки и посмотреть на свои локти. Если локти согнуты под углом 90 градусов, значит палки подходят, если угол больше или меньше, нужно брать другие.

Если вы хотите заказать палки для скандинавской ходьбы в онлайн-магазине, воспользуйтесь формулой для расчета оптимальной длины. Ваш рост нужно умножить на коэффициент 0,68. Так, для человека ростом 175 сантиметров подойдут палки длиной 119 сантиметров, так как 175*0,68 = 119.

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Идеальный вариант — взять телескопические палки, их длина регулируется. Это значит можно настраивать их длину в зависимости от целей ваших занятий и уровня физической подготовки. Новичкам можно выбрать палки покороче, уверенным спортсменам — подлиннее. В этом случае для расчета также можно воспользоваться формулой, но с другими коэффициентами. Для начинающих — 0,66, для продолжающих — 0,7.

Как правильно ходить с палками: техника скандинавской ходьбы

Технику скандинавской ходьбы может освоить практически любой человек, именно поэтому она так популярна в мире и продолжает завоевывать все новых поклонников. От лыжных палки для скандинавской ходьбы отличаются в первую очередь темляками — специальными петлями, которые надеваются на руки. Но если темляки на лыжных палках выглядят как петли из ленты, то у палок для скандинавской ходьбы они напоминают скорее перчатку. Такая конструкция нужна для того, чтобы не потерять палку во время движения, так как по технике выполнения в определенный момент ладонь нужно раскрыть.

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Во время ходьбы руки и ноги движутся в противофазе, это значит, что левая рука движется вперед вместе с правой ногой и наоборот.

Что делают руки

фаза. Сильно толкаемся палкой от земли, одновременно слегка наклоняясь вперед. Сначала кончик палки стоит перед стопой, рука согнута в локте на 90 градусов и находится перед корпусом, ладонь обхватывает рукоятку. фаза. Кончик палки все еще упирается в землю, но тело устремляется вперед, рука начинает распрямляться, а ладонь — раскрываться. фаза. Рука полностью распрямляется и вытягивается в одну линию с палкой, палка оказывается позади тела, а ладонь полностью раскрыта. фаза. Палка отскакивает от земли, а рука возвращается в исходное положение.

По ощущениям: должно казаться, что вы как бы выбрасываете палку назад, а она при этом отскакивает от земли, как мячик.

Что делают ноги

Стопы двигаются параллельно друг другу.

Каждый шаг начинается с пятки, а заканчивается большим пальцем, вы должны прокатить всю стопу по земле от пятки до кончика большого пальца. При этом обращайте внимание на то, что землю вы чувствуете внешней стороной стопы или центральной, ни в коем случае нельзя заваливать стопы внутрь.

Не нужно выпрямлять колено до конца, чтобы не увеличивать нагрузку на сустав.

Бедро движется за ногой, таз при этом немного разворачивается.