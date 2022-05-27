10 полезных продуктов, богатых калием

Одно из самых главных веществ для правильной работы организма — калий. В чем его польза и где он содержится? Читайте в материале «Рамблера».

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С помощью калия наш организм сохраняет баланс в нескольких системах, защищает кровеносные сосуды от продуктов окисления, что в свою очередь предупреждает утолщение сосудистых стенок. Ольга Котельникова Специалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра

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Калий также способствует поддержанию в норме артериального давления, снижает отрицательное воздействие натрия на показатели.

Употребление калия может снизить риск инсульта на целых 23%. Кроме того, калий нормализует обмен веществ, мышечные сокращения таким образом профилактирует мышечную слабость и спазмы.

Баланс жидкости в организме также поддерживает этот важный минерал.

Сбалансированное питание, включающие продукты богатые калием поможет поддерживать уровень микроэлемента в организме.

Где содержится калий

Бананы содержат большое количество калия. Один банан в среднем обеспечит 594 мг калия. А еще это вкусный и сытный прием пищи.

Сухофрукты — изюм, финики, курага, сушеный инжир, чернослив — богаты калием. Сухофрукты очень удобно носить с собой и в рабочее время использовать как перекус.

Печеный картофель с кожурой содержит большое количество калия, по показателям обгоняя даже бананы. Включая в ежедневный рацион всего одну картофелину, можно получить почти 1/5 части суточной нормы калия.

Томатную пасту можно добавлять в различные блюда. Особенно полезна паста домашнего приготовления.

Апельсиновый сок особенно полезен, поскольку в составе имеет не только калий, но и витамин С, витамины группы В, фолиевую кислоту. В одном стакане сока примерно 473 мг калия.

Авокадо — очень полезный плод: в составе много калия, магния, фосфора, железа, цинка, практически нет сахара, вредных жиров и холестерина. Высокое содержание калия в плодах авокадо укрепляет сердечно-сосудистой систему и поддерживает показатели артериального давления в норме. В одном авокадо содержится 975 мг калия.

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Паприка или красный молотый перец чили имеют в составе достаточное количества калия. В процессе приготовлении паприка придает пикантный вкус и раскрывает блюда по-новому.

Шоколад особенно темный, является хорошим пробиотиком; содержит не только калий, но и железо и цинк, что очень важно для организма.

Тыква — необыкновенный овощ, из которого можно приготовить огромное количество блюд, от супов до десертов. В 100 граммах приготовленной тыквы содержится 437 мг калия.

Шпинат — минимум калорий и максимум пользы. Листовые салаты возможно употреблять отдельно, а также в сочетании с рыбными или мясными блюдами.

Дефицит или избыток калия может привести к гипокалиемии и гиперкалиемии. Эти нарушения сопровождаются рядом серьезных последствий для здоровья человеческого организма.