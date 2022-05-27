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3 часа назад

Почему во время бега колет в боку

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Во время пробежки могут возникнуть неприятные болевые ощущения в боку — покалывания. О том, почему они появляются, а также как от них избавиться в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Почему во время бега колет в боку
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, колет, как правило, межреберный нерв, который проходит между соединяющими ребра мышцами. Во время бега может возникнуть мышечный спазм межреберных мышц, и они, соответственно, защемляют межреберный нерв, что и приводит к болям, уточнил доктор.

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Вариант второй — это гипервентиляция, которая усиливает дыхательные движения, вследствие чего человеку не хватает воздуха, и у него возникают такие распирающие боли.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Для того чтобы избавиться от болей, эксперт рекомендует остановиться и сделать три глубоких вдоха и три выдоха. Лишь после этого следует, по мнению врача, продолжать движение. Но не нужно сразу бежать — лучше перейти на медленный шаг. При этом Прокофьев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ни садиться, ни ложиться.

В случае гипервентиляционного синдрома важно восстановить правильное дыхание с частотой 18 движений грудной клетки в минуту. Это можно сделать только в вертикальном положении при ходьбе, подавая большое количество кислорода легочной ткани.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Примечательно, что в случае межреберной невралгии все несколько сложнее. Так, по словам кардиолога, она не всегда проходит самостоятельно — в большинстве случаев придется использовать медикаментозную терапию или хотя бы самостоятельно растереть ту точку, где возникла боль после физической нагрузки.

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