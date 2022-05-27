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53 минуты назад

Это вещество поможет легко снизить давление

Ferra.ru

Известно, что калий способен положительно влиять на давление. В частности, понижать его. Поэтому специалисты при гипертонии рекомендуют есть больше продуктов, богатых этим элементом.

Это вещество поможет легко снизить давление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существуют два способа, при помощи которых калий борется с повышенным кровяным давлением. Прежде всего, он помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Дело в том, что, по словам организации Blood Pressure UK, для этого нужен правильный баланс натрия (в основном его мы получаем с солью) и калия. Если употреблять много продуктов с высоким содержанием калия, то этот баланс будет восстанавливаться. В результате почки начнут функционировать как надо, а давление будет снижаться.

Второй механизм влияния калия на организм состоит в расслаблении стенок кровеносных сосудов. Это помогает снизить показатели давления.

Кроме того, польза калия для давления подтверждена научно. Исследования демонстрируют, что между количеством съеденных продуктов, богатых калием, и давлением есть связь.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, в день человек должен получать 3500 миллиграммов калия.

Blood Pressure UK добавляет, что среди продуктов и напитков, содержащих много калия, можно назвать бананы, томатный сок и томатное пюре, апельсиновый сок, картофель (и сладкий картофель), абрикосы, красную смородину, спаржу, шпинат, капусту, брюссельскую капусту. Кроме того, отличными источниками калия являются тунец, лосось, яйца, йогурт, обезжиренное молоко, орехи макадамия, миндаль, грибы, пшеничные ростки, отруби, макароны (из цельнозерновой муки).

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