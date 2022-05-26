Чем опасны клубника и арбузы с уличных рынков

Весной на рынках продают клубнику, арбузы, выращенные с помощью нитратов. Они оказывают долгосрочное негативное влияние на организм. Об этом рассказал «ФедералПресс» санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин.

«Симптомов вы не увидите, и острого отравления скорее всего не произойдет. По сути, это просто вредно. Если каждый год потреблять арбузы, богатые нитратами, организм ждут долгосрочные негативные последствия», – сказал врач.

На рынках могут продавать экзотические сорта ягод и фруктов, привезенные из дальних стран, однако в таких случаях указывается происхождение. По закону, это должны делать все, но чаще вы не узнаете, откуда привезены плоды, говорит Николай Дубинин.

По его словам, продавцы могут и соврать о происхождении, поэтому доверять им не стоит. Сейчас ягоды и фрукты, которые представлены на полках, могут быть богаты нитратами – солями и эфирами азотистой кислоты, которая наносит вред здоровью.

«Поэтому есть правило – если покупаем арбузы, то только начиная с июля и стараемся не приобретать те, которые сейчас есть в продаже», – отметил эксперт.

Дубинин подчеркнул, что если съесть плод с нитратами, острого отравления не произойдет. Вредные вещества могут лишь оказать тактическое, хроническое воздействие, которое опасно долгосрочным влиянием на здоровье.