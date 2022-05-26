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4 часа назад

Чем опасны клубника и арбузы с уличных рынков

РИА "ФедералПресс"

Весной на рынках продают клубнику, арбузы, выращенные с помощью нитратов. Они оказывают долгосрочное негативное влияние на организм. Об этом рассказал «ФедералПресс» санитарный врач, гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин.

Чем опасны клубника и арбузы с уличных рынков
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Симптомов вы не увидите, и острого отравления скорее всего не произойдет. По сути, это просто вредно. Если каждый год потреблять арбузы, богатые нитратами, организм ждут долгосрочные негативные последствия», – сказал врач.

На рынках могут продавать экзотические сорта ягод и фруктов, привезенные из дальних стран, однако в таких случаях указывается происхождение. По закону, это должны делать все, но чаще вы не узнаете, откуда привезены плоды, говорит Николай Дубинин.

По его словам, продавцы могут и соврать о происхождении, поэтому доверять им не стоит. Сейчас ягоды и фрукты, которые представлены на полках, могут быть богаты нитратами – солями и эфирами азотистой кислоты, которая наносит вред здоровью.

«Поэтому есть правило – если покупаем арбузы, то только начиная с июля и стараемся не приобретать те, которые сейчас есть в продаже», – отметил эксперт.

Дубинин подчеркнул, что если съесть плод с нитратами, острого отравления не произойдет. Вредные вещества могут лишь оказать тактическое, хроническое воздействие, которое опасно долгосрочным влиянием на здоровье.

Он посоветовал проверять ягоды и фрукты с помощью нитратомера – прибора, измеряющего уровень вредных отложений. Один из таких производит российская фирма «Соэкс». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что есть ягода, которая помогает легко засыпать, улучшать работу кишечника и убирать тошноту.

ЗОЖ,Николай Дубинин,
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