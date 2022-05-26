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1 час назад

Как и сколько нужно ездить на велосипеде для здоровья: совет врача

РИА "ФедералПресс"

Доктор Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала о влиянии велосипедной езды на организм.

Как и сколько нужно ездить на велосипеде для здоровья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Зафиксировано снижение риска смертности, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, а также других неинфекционных заболеваний», – говорится в исследовании.

Как объяснила Зухра Павлова, опираясь на международные исследования, люди среднего и пожилого возраста, пользующиеся велосипедом, на 15 % реже страдают ожирением и на 12 % реже подвержены диабету.

Для того, чтобы снизить уровень холестерина, привести в порядок тело и улучшить самочувствие потребуется ездить на велосипеде примерно полтора часа в неделю. Темп должен быть не очень расслабленный, до легкого пота. Однако, даже полчаса езды уменьшат риск стенокардии на 16 %.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в мае Москва пересядет на велосипеды.

ЗОЖ,
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