Как и сколько нужно ездить на велосипеде для здоровья

Доктор Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала о влиянии велосипедной езды на организм.

«Зафиксировано снижение риска смертности, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, а также других неинфекционных заболеваний», – говорится в исследовании.

Как объяснила Зухра Павлова, опираясь на международные исследования, люди среднего и пожилого возраста, пользующиеся велосипедом, на 15 % реже страдают ожирением и на 12 % реже подвержены диабету.

Для того, чтобы снизить уровень холестерина, привести в порядок тело и улучшить самочувствие потребуется ездить на велосипеде примерно полтора часа в неделю. Темп должен быть не очень расслабленный, до легкого пота. Однако, даже полчаса езды уменьшат риск стенокардии на 16 %.