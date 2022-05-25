Что происходит с вашим организмом, когда вы голодны

Каждый ощущал сильное чувство голода и знает, каким вспыльчивым оно делает человека. Но что ещё происходит в это время в организме?

Из-за голода возникает ощущение, что желудок вскоре съест сам себя, мозг находится как в тумане, а тело кажется опустошённым. Помимо этого, у вас может появиться сильная тяга к еде, поэтому есть вероятность, что съедите вы не самые здоровые продукты. Так что же в организме происходит такого, что заставляет людей себя как вести?

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Тело сходит с ума из-за отсутствия «награды» для мозга. Во время еды активируется область мозга, которая связана с удовольствием и вознаграждением. Также происходит выброс гормона дофамина: он отвечает за хорошее самочувствие. Другими словами, потребление пищи делает человека счастливым, поэтому мозгу требуется это ещё и ещё. Желудок сигнализирует мозгу о том, что нужно поесть. В желудке выделяется грелин, или гормон голода. Он сообщает мозгу, что организму требуется больше пищи либо энергии. Снижается уровень дофамина. Это стало известно благодаря эксперименту, проведённому на мышах. Его результаты были опубликованы в издании Neuropharmacology. Низкий уровень дофамина вызывает неконтролируемые эмоции. Дофамин отвечает за улучшение умственной функции и концентрации. Поэтому вы вряд ли сможете сосредоточиться на делах, если хотите есть. Помимо этого, данное вещество помогает человеку контролировать эмоции. Вырабатывается гормон, отвечающий за чувство гнева и за голод. Когда грелин (гормон голода) попадает в мозг, начинает вырабатываться ещё один гормон - нейропептид Y. Это вещество помогает регулировать агрессию, гнев, увеличивает количество съеденной пищи. В исследовании, опубликованном в Biological Psychiatry, отмечается, что при высоком уровне нейропептида Y у людей наблюдается больше признаков импульсивности, агрессии, импульсивной агрессии.

Ухудшается мозговая деятельность. Для питания мозга нужна глюкоза. Это главный источник энергии для организма. Если вы долго не едите, то мощность мозга снижается. Кроме того, 25 процентов энергии из пищи уходит только на питание мозга. Мозг становится голодным. Из-за низкого уровня сахара человеку становится сложнее контролировать своё поведение и гнев. Это стало известно благодаря исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, и обзору научных работ, проведённому специалистами из Университета штата Флорида. Повышается уровень гормонов стресса. Если глюкозы станет в организме слишком мало, мозг посчитает, что сложившаяся ситуация опасна для жизни. В результате будут выделяться такие гормоны, как глюкагон, адреналин, кортизол. Организму не хватает строительных блоков для производства гормонов. Получить эти вещества - триптофан, тирозин, холин - можно лишь из еды.