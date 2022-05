Что происходит с вашим организмом, когда вы голодны

Ухудшается мозговая деятельность. Для питания мозга нужна глюкоза. Это главный источник энергии для организма. Если вы долго не едите, то мощность мозга снижается. Кроме того, 25 процентов энергии из пищи уходит только на питание мозга. Мозг становится голодным. Из-за низкого уровня сахара человеку становится сложнее контролировать своё поведение и гнев. Это стало известно благодаря исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, и обзору научных работ, проведённому специалистами из Университета штата Флорида. Повышается уровень гормонов стресса. Если глюкозы станет в организме слишком мало, мозг посчитает, что сложившаяся ситуация опасна для жизни. В результате будут выделяться такие гормоны, как глюкагон, адреналин, кортизол. Организму не хватает строительных блоков для производства гормонов. Получить эти вещества - триптофан, тирозин, холин - можно лишь из еды.