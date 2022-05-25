Россиян предостерегли от привычки спать со светом

Как освещение во время сна влияет на состояние здоровья, рассказал в интервью радио Спутник врач-терапевт Георгий Сапего.

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Кому-то советуют включать яркий свет по вечерам для борьбы с ранней сонливостью, а кому-то предлагают отказаться от интенсивного белого или синего освещения в комнате, чтобы проще было заснуть, отметил в интервью радио Спутник врач-терапевт Георгий Сапего. По его словам, влияние на качество сна оказывает даже небольшой источник света, например, экран телевизора или ноутбука.

Освещенность, вне всякого сомнения, влияет на качество сна. Лишний свет, то есть своеобразное световое загрязнение, снижает качество сна. Эффект примерно тот же, что бывает при смене часовых поясов или работе в ночную смену. Если регулярно и долго нарушать естественный процесс чередования бодрствования и сна, то это приводит к небольшому, но вполне заметному увеличению риска заболеваний сердца и сосудов, поддерживает воспаление и даже может спровоцировать развитие сахарного диабета и рака. Еще лет 15 назад Всемирная организация здравоохранения признала работу в ночную смену вероятным канцерогеном,

– напомнил Георгий Сапего.

Врач уточнил, сколько времени должно пройти, чтобы привычка спать при свете привела к негативным последствиям.

Это проявляется уже в пределах одного цикла сна и бодрствования. То есть, посидев перед сном перед ярким источником света, мы будем хуже засыпать, а на следующий день проснемся позднее, чем обычно. Не для всех это приемлемо. Что касается неблагоприятного воздействия на уровень глюкозы в крови или заболеваний сердца, то должны пройти месяцы и годы, – считает Георгий Сапего.

Но некоторым людям, по его мнению, отказываться от ночного освещения все же не стоит.

Речь идет о пожилых людях. Им вредно отказываться от ночного света, который может спасти от падений, перелома шейки бедра или психических расстройств,