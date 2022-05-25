Треть россиян идут в врачу, когда откладывать больше нельзя

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к IV Международному конгрессу «Health age. Активное долголетие» провел опрос на тему здорового образа жизни и того, насколько россияне его придерживаются. Оказалось, что не у всех получается быть активными, правильно питаться и высыпаться.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Россияне, в целом, считают себя достаточно активными: 41% респондентов назвали свою физическую активность «высокой» или «скорее высокой», ещё 45% считают, что она «умеренная». В «низкой» или «скорее низкой» физической активности признались 13%.

С питанием не у всех всё гладко. Большинство россиян (87%) чаще декларируют, что стараются осознанно подходить к выбору продуктов питания. Удаётся придерживаться правильного питания 40% россиян, «время от времени» это делают 28%, каждый пятый (19%) – не следит за рационом, каждый восьмой (12%) – и не собирается этого делать.

Каждому второму респонденту (56%) удаётся высыпаться и восстанавливать силы. Четверть опрошенных (25%) на этот вопрос ответили «с переменным успехом», каждый пятый (19%) сказал «скорее не удаётся». Лучше с режимом сна и отдыха у возрастных россиян (71%), сложнее со сном у молодёжи.

К врачам с той или иной периодичностью ходят 81% россиян. Однако треть опрошенных ответили, что в медучреждение обращаются только тогда, когда откладывать больше нельзя (32%). Еще 18% обращаются к врачу, когда не удаётся справиться с проблемой самостоятельно. Примерно столько же (17%) записываются к специалисту при возникновении жалоб или обострении хронических заболеваний.