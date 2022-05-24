Зачем разгадывать кроссворды

«Я только ушла на пенсию. Стала замечать, что слабеет память, не могу сразу вспомнить что-то совсем простое. Помогут ли упражнения по тренировке памяти?» — спрашивает читательница Татьяна Максимовна С. из Кунцева.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Таких вопросов в нашей редакционной почте накопилось немало. Мы попросили ответить на них Галину Ткаченко, медицинского психолога Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, расположенной в Кунцеве:

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– Снижение памяти начинает наблюдаться после 50 лет, а уже к 65 годам на ее ухудшение начинает жаловаться каждый второй человек, что обусловлено биологическими процессами. Информация хуже запоминается, из памяти сложнее извлечь определенную ранее полученную информацию. Однако успокою Татьяну Максимовну и других читателей газеты – это не является серьезной патологией, это всего лишь объяснимое изменение головного мозга.

Как понять, что ослабление памяти – не патология, связанная с серьезным заболеванием, а лишь возрастное изменение?

Возрастные изменения не затрагивают память на текущие моменты и события прошлого. То есть вы можете забыть, куда положили очки, но не забудете, как вас зовут и где вы живете или как звали вашу первую учительницу.

Обратили внимание? Зрительная память постепенно становится ведущей, она лучше развита, чем слуховая: все, что вы увидели, запоминается надежнее, чем то, что услышали.

Снижение памяти не сопровождается изменением других функций: внимания, мышления, то есть не нарушается возможность сконцентрироваться, обдумать, проанализировать и т. д.

Если снижение памяти не является симптомом болезни, ее можно и нужно тренировать. Это наилучшая профилактика деменции.

Важно помнить, что укрепляет память и полноценный сон, он обеспечивает активность мозга. Если человек регулярно не высыпается, его память на биологическом уровне неспособна работать нужным образом.