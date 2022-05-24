Найдена связь между просмотром ТВ и риском болезней сердца

Просмотр телевизора более часа в день грозит повышенным риском развития ишемической болезни сердца и инсульта. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Исследователи из Гонконгского университета проанализировали данные почти 400 000 британцев из хранилища информации. На момент первичного сбора информации никто из них не страдал от ишемической болезни сердца и не сталкивался с инсультом. К осени же таких случаев заболевания насчитывалось 9 185.

Исследователи выяснили, что у тех, кто смотрел телевизор час или меньше в день, по сравнению с людьми, которые смотрели телевизор четыре и более часов в день, риск ишемической болезни сердца был на 16% ниже. При этом медики выразили мнение, что примерно 11% случаев ишемической болезни можно было предотвратить, если бы пациенты сократили просмотр телевизора.

"Сокращение времени просмотра телевизора должно быть признано одним из ключевых факторов профилактики ишемической болезни сердца независимо от генетической предрасположенности и традиционных маркеров риска", – заявили ученые.

При этом ученые не наблюдали связи между проведенным за компьютером временем и развитием болезней сердца.