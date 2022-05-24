Врачи назвали три способа улучшить работу мозга

Врачи Дмитрий Шубин, Герман Гандельман, Андрей Продеус и Елена Малышева дали советы по улучшению работы мозга. Три простых и эффективных способа, благодаря которым мозг будет работать быстрее, специалисты назвали в эфире программы «Жить здорово!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

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Шубин порекомендовал умыться холодной водой или принять холодный душ, чтобы улучшить мозговую активность. Как объяснил специалист, на холоде вся кровь концентрируется в двух органах — в сердце и мозге.

Его коллега Гандельман посоветовал всем, кто хочет, чтобы мозг работал быстрее, заняться физической активностью.

«Во время физической нагрузки увеличивается частота сердечных сокращений, увеличивается сердечный выброс, и головной мозг получает гораздо больше крови. Соответственно, мы думаем быстрее», — рассказал он.

Врач добавил, что при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, чем когда человек находится в состоянии покоя.

По словам их соведущего Продеуса, положительно влияет на мозг и дневной 26-минутный сон. Специалист сообщил, что такой короткий отдых повышает эффективность запоминания: если человек спит 26 минут днем, то эффективность запоминания у него становится выше на 54 процента, чем когда он бодрствует с утра до вечера. Его коллега Малышева добавила, что перед коротким сном нужно выпить чашку кофе.

«Через 30 минут начнется мочегонный эффект, вы захотите в туалет и проснетесь», — объяснила она.