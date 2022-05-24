Диетолог рассказала о необычных свойствах свеклы

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что употребление свеклы благотворно влияет на нервную и пищеварительную системы.

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По словам специалиста, в этом овоще содержится вещество бетаин, которое и окрашивает его в красный цвет. В организме бетаин превращается сначала в холин, а потом – в ацетилхолин.

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"Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала и в целом на центральную нервную систему", – пояснила эксперт.

Свекла на самом деле очень полезный продукт. В корнеплоде есть полезные вещества. Но их основная масса, в том числе и бетаин, находится в вершках, то есть в ботве свеклы. Лучше в рационе использовать и ботву, и корнеплод.

В ботве свеклы содержится большое количество полезной клетчатки, положительно влияющей на микрофлору кишечника. Людям, которые следят за своим весом, страдают нарушением углеводного обмена или сахарным диабетом, специалист рекомендует включать ее в ежедневный рацион в виде салата.

При этом сам корнеплод им желательно употреблять в сыром виде.

"При варке свекла дает нам огромное количество простых сахаров. Соответственно, она влияет на инсулинорезистентность и ухудшает течение нарушения углеводного обмена. Или если человек занимается снижением веса, то будет тормозить его результат", – подчеркнула Лазуренко в интервью программе "Доктор 24".

В свекле достаточно большое количество витаминов, в основном витамины группы B. И вместе с холином они работают на улучшение работы пищеварительной системы.

В свекле содержится и витамин C, который помогает железу усваиваться в организме. Поэтому лучше всего есть этот овощ в сочетании, например, с красным мясом, говорит эксперт.

"Можно сказать, что свекла обладает способностью восстанавливать эритропоэз (процесс образования эритроцитов. – Прим. ред.), сохранять целостность нормальной работы крови, особенно красных кровяных телец и железа за счет работы витамина C", – отмечает Лазуренко.

Эксперт напомнила, что свекла, особенно если употреблять ее свежей либо в виде сока, оказывает желчегонный эффект, тем самым очищает печень. Поэтому людям с желчнокаменной болезнью включать овощ в рацион следует с осторожностью, говорит диетолог.

Кроме того, свекла облегчает работу гепатоцитов, из которых состоит печень, продолжает специалист.

"Печень – это мощнейший фильтр, который перерабатывает все то, что неправильно лежит в крови. Например, тот же бетаин работает на уменьшение количества плохого холестерина. Глядя на свеклу, мы должны помнить, что она является противоатеросклеротическим продуктом", – говорит врач.

Свекла хороша и в свежем, и в приготовленном виде, причем можно ее запекать даже с кожурой. Приготовленная свекла содержит достаточно большое количество очень важных волокон – пектинов. Эти вещества улучшают работу желудочно-кишечного тракта, работают против запоров, восстанавливают определенные популяции микробиотов.

Безопасная доза этого овоща составляет примерно 150 граммов каждый день в свежем виде либо в приготовленном, заключила Лазуренко.