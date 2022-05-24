Как выбрать врача-проктолога

С такой деликатной проблемой, как проктологические заболевания, чаще всего обращаются к проверенному специалисту — по рекомендациям знакомых или по отзывам в интернете. На что обращать внимание при выборе врача, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший научный сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, хирург, колопроктолог, онколог Даниил Маркарьян.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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По словам медика, сегодня самый лучший способ выбрать врача — воспользоваться сарафанным радио. В Сети достаточно много отзывов, но изучать отношение пациента к врачу лучше не на сайте клиники, где это могут подкорректировать, а на независимых площадках. Там информация не может быть отредактирована ни врачом, ни медицинским учреждением.

— Второй вариант, на мой взгляд, более эффективный — рекомендации знакомых. Если человек лечился у конкретного специалиста, он сможет честно и без прикрас рассказать о нем как о человеке и профессионале. Нет ничего искреннее, чем собственная история,

— рассказал Маркарьян.

насколько детально врач обсуждал план лечения с пациентом;

затронул ли вопросы возможных осложнений,

контролировал ли период реабилитации после операции;

узнавал ли, как проходит выздоровление после выписки. По мнению специалиста, лучше спрашивать:

Эксперт также предупредил, что некоторые врачи ограничивают свою зону ответственности и после хирургического вмешательства отправляют пациента к специалисту по месту жительства, полностью исключая свое дальнейшее участие в жизни пациента.

Специализация врача

По словам Маркарьяна, в проктологической практике, как и в любой чувствительной для организма хирургии, мелких, но важных нюансов настолько много, что знания и навыки нужно оттачивать годами.

— Поэтому я бы не решился оперировать геморрой у хирурга, который сменил несколько специальностей и на очередном круге поиска себя внезапно решил стать колопроктологом. Это должен быть только проктолог с большим опытом практической работы, владеющий несколькими технологиями хирургического лечения,

— подчеркнул он.

Врач также подчеркнул, что, по его мнению, измеряется опыт не столько количеством сертификатов и пройденных стажировок, сколько квалификацией — многолетней ежедневной практической деятельностью.

Методы лечения

В современной колопроктологии существует множество хирургических методик — как малоинвазивных, так и радикальных. Широкий выбор обусловлен тем, что метод подбирается в зависимости от особенностей организма пациента и течения заболевания.

— Как сторонник доказательной медицины, я выступаю только за те методы, которые подтвердили свою эффективность. Благодаря индивидуальному подходу лечение становится эффективным. Народные средства действуют по принципу плацебо, иногда они снимают неприятные симптомы, но не способны привести к успешному излечению. Более того, некоторые из популярных народных методов могут нанести вред. Поэтому, прежде чем соглашаться на лечение нетрадиционными способами, стоит хорошенько взвесить пользу и риски,

— предупредил Маркарьян.

Составлять план лечения и давать какие-либо рекомендации врач должен только после личного осмотра пациента, отметил эксперт.

— Как мы уже говорили, в проктологии существует множество нюансов, и многие из них невозможно оценить онлайн. Например, не угрожающий жизни геморрой можно перепутать с парапроктитом, потенциально смертельным заболеванием. Случаи, когда дистанционное лечение приводило к ухудшению состояния, к сожалению, не редкость. Такой формат консультаций допустим, только если врач уже видел пациента, заболевание течет легко и необходимо внести незначительные коррективы в лечение,

— пояснил медик.

Психологическая совместимость

Психологический комфорт первостепенен не только при первой встрече с врачом, но и во время всего периода лечения, подчеркнул эксперт.

— Особенно если мы говорим об онкологических пациентах или случаях длительного течения заболевания, когда доверие к специалисту и точное выполнение предписаний бывает даже важнее современных лекарств,

— отметил Маркарьян.

Он также добавил, что комфортную атмосферу обеспечивает врач. Уточняет, какой способ осмотра предпочтителен: на боку или в гинекологическом кресле. Обеспечивает пациента одноразовым бельем, чтобы человек не представал перед врачом полностью обнаженным.

— По современным стандартам на прием пациента выделяется максимум 20 минут, но на самом деле полноценный осмотр, беседа и обсуждение вариантов лечения занимают минимум 40 минут. Первые 10 минут уйдут только на то, чтобы понять, насколько пациенту комфортно с этим специалистом, в этой клинике. Только успокоившись и убедившись в доброжелательности и искренней эмпатии врача, он сможет открыто говорить об интимных сторонах своей жизни,

— сказал специалист.

По его мнению, врач должен ответить на все вопросы и рассказать о перспективах здоровья пациента, о продолжительности сохранения неприятных симптомов или приема лекарств.

— Если вы уже обращались к нескольким специалистам и пришли к врачу за вторым мнением, предупредите его об этом. Если вы хотите в дальнейшем поддерживать отношения или обращаться за консультацией, даже если лечитесь в другом месте, скажите об этом. Такая открытость располагает и повышает шансы продуктивного общения,