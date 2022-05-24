Мясников назвал безопасную дозу соли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал дозу соли, которую безопасно употреблять ежедневно. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что речь идет как о йодированном, так и о поваренном продукте.

«Морская — естественно, йодированная, и в этом плане полезнее, чем обычная поваренная. Но как соль — один к одному! А ее надо ограничивать», — заявил доктор.

Людям младше 50 лет, не страдающим гипертонией, Мясников посоветовал употреблять пять миллиграммов натрия хлора в день. Тем, кто старше 50 лет и страдает повышенным давлением, врач посоветовал урезать норму соли до трех миллиграммов в день.