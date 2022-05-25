Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
3 часа назад

Врач рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией

Lenta.ruиещё 3

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией. Для избавления от нервного расстройства принимать ледяной душ следует несколько раз в день, рассказала эксперт в своем telegram-канале.

Врач рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пурига, сославшись на исследование американских ученых, отметила, что холодный душ в течение трех минут один-два раза в день — отличный помощник в облегчении симптомов депрессии.

«Перед применением холодного душа должен быть пятиминутный период адаптации с постепенным охлаждением воды»,

— посоветовала врач.

Терапевтический эффект ученые объясняют тем, что на коже располагается много рецепторов, реагирующих на холод. Холодный душ, по их мнению, способствует передаче множества импульсов от периферических нервных окончаний в мозг, что приводит к антидепрессивному эффекту.

«Также во время исследования установили, что холодный душ оказывает обезболивающий эффект»,

— говорится в научной работе.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители