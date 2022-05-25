Врач рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига рассказала о пользе холодного душа в борьбе с депрессией. Для избавления от нервного расстройства принимать ледяной душ следует несколько раз в день, рассказала эксперт в своем telegram-канале.

Пурига, сославшись на исследование американских ученых, отметила, что холодный душ в течение трех минут один-два раза в день — отличный помощник в облегчении симптомов депрессии.

«Перед применением холодного душа должен быть пятиминутный период адаптации с постепенным охлаждением воды»,

— посоветовала врач.

Терапевтический эффект ученые объясняют тем, что на коже располагается много рецепторов, реагирующих на холод. Холодный душ, по их мнению, способствует передаче множества импульсов от периферических нервных окончаний в мозг, что приводит к антидепрессивному эффекту.

«Также во время исследования установили, что холодный душ оказывает обезболивающий эффект»,