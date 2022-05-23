Почему пересыпать вреднее, чем недосыпать

Все говорят о вреде недосыпа и опускают момент, что спать лишние часы тоже вредно. Качественный сон необходим для организма, но если вы спите слишком много, возникает риск возникновения многих болезней. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Необходимое количество часов меняется в зависимости от возраста и уровня активности человека. Например, во время стресса или болезни вы спите дольше, чем обычно. Но в среднем человеку необходимо 7-9 часов сна.
Существует болезнь гиперсомния, при которой чрезмерный сон является медицинским расстройством. Человек страдает от сонливости весь день, не помогает при этом даже дневной сон. Большинство людей, страдающих гиперсомнией, испытывают беспокойство, жалуются на отсутствие энергии и проблемы с памятью. Но чаще всего к причинам чрезмерного сна относятся усталость, употребление алкоголя и некоторых медицинских препаратов.
Чтобы поддерживать сон в норме, необходимо следить за графиком, чаще выходить на прогулки. Однако, если вы спите восьми часов в день и не чувствуете себя бодро, лучше пройти медицинское обследование. Врач поможет найти причину ваших пересыпаний.
Также не рекомендуется принимать алкоголь и кофеин в течение нескольких часов перед сном. Также стоит проследить за тем, чтобы ваша спальная и кровать были комфортной. Не лишними будут и регулярные физические упражнения.