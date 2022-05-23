Почему пересыпать вреднее, чем недосыпать

Все говорят о вреде недосыпа и опускают момент, что спать лишние часы тоже вредно. Качественный сон необходим для организма, но если вы спите слишком много, возникает риск возникновения многих болезней. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Что хуже недосыпание или пересыпание

Необходимое количество часов меняется в зависимости от возраста и уровня активности человека. Например, во время стресса или болезни вы спите дольше, чем обычно. Но в среднем человеку необходимо 7-9 часов сна.

Почему люди спят больше

Существует болезнь гиперсомния, при которой чрезмерный сон является медицинским расстройством. Человек страдает от сонливости весь день, не помогает при этом даже дневной сон. Большинство людей, страдающих гиперсомнией, испытывают беспокойство, жалуются на отсутствие энергии и проблемы с памятью. Но чаще всего к причинам чрезмерного сна относятся усталость, употребление алкоголя и некоторых медицинских препаратов.

К чему ведет пересыпание

Диабет. У людей, которые спят больше девяти часов, риск развития диабета выше, чем у тех, кто спит семь часов. Повышенный риск развития заболевания есть и у людей, кто спит меньше пяти часов.

Ожирение. Чрезмерный сон может привести к набору лишнего веса. Люди, спящие по девять-десять часов в день, больше предрасположены к ожирению в последующие шесть лет, чем те, кто спит по семь-восемь часов.

Головные боли. Для некоторых людей пересыпание может стать причиной головных болей.

Депрессия. Чаще всего с депрессией связан плохой сон, недосыпание. Но и пересыпание может сыграть свою роль. Иногда люди избегают реальности с помощью сна.

Как урегулировать свой сон

Чтобы поддерживать сон в норме, необходимо следить за графиком, чаще выходить на прогулки. Однако, если вы спите восьми часов в день и не чувствуете себя бодро, лучше пройти медицинское обследование. Врач поможет найти причину ваших пересыпаний.