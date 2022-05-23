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1 час назад

Пять советов, которые помогут замедлить старение

Ferra.ru

Жители некоторых регионов мира живут необычайно долго. Например, это люди из Коста-Рики, Японии. Правда, лишь из некоторых уголков этих стран. Позволяет им прожить дольше других не только климат, но и питание.

Пять советов, которые помогут замедлить старение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лучшим способом прожить здоровую и долгую жизнь считается правильное питание и регулярная физическая активность. Люди из «голубых зон» считаются долгожителями. К таким регионам относятся те, кто живёт в Сардинии (Италия), Икарии (Греция), Никойе (Коста-Рика), Окинаве (Япония), Лома Линде (США).

Так, в Сардинии вы можете найти больше всего мужчин-долгожителей. Люди, которые проживают в этом регионе, соблюдают растительную диету, уделяют время физической активности и отдыху с семьёй. Помимо этого, они едят сыр пекорино, пьют козье молоко и (в умеренных дозах) вино из каннонау.

Икарианцы придерживаются средиземноморской диеты. То есть они едят в больших количествах овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, оливковое масло, картофель, бобы. Ещё их секрет долголетия заключается в том, что они ведут здоровый образ жизни до старости.

Жители полуострова Никойя отказываются от обработанных продуктов, а также употребляют много тыквы, кукурузы, бобов, тропических фруктов. Также они большое количество времени проводят на свежем воздухе.

Окинавцы же называют свою еду «лекарством жизни». Такая пища помогает питать и мозг, и тело.

Time отмечает, что многие жители Лома Линды избегают животной пищи, но едят растительную, цельнозерновые продукты, орехи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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