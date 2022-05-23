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2 часа назад

Тяга к солёному может предупреждать о болезни

Русская Планета

Желание съесть что-то солёное в определенный день может быть связано с физической нагрузкой и выходом соли с потом. Однако постоянная тяга к солёной пище может говорить о серьезных изменениях в организме, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Тяга к солёному может предупреждать о болезни
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По его мнению, пристрастие к соленому может быть связано с проблемами с желудком. Часто у пациентов обнаруживают эндокринные заболевания. Также существует вероятность беременности. Кроме того, повышенный стресс провоцирует желание к соленой еде.

Специалист добавил, что большое содержание соли в организме нагружает почки, повышает давление и задерживает воду, пишет «Российская газета».

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