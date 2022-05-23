Врач назвал эффективный напиток от онкологии

— В спирулине есть вещества, которые способны связывать свободные радикалы, которые повреждают клетки и ткани. В организме накапливаются различные воспаления ДНК, которые приводят к раку, повреждению стенок сосудов, старению и другим последствиям. С этим борются антиоксиданы, но чем старше мы становимся, тем тяжелее организму самому с этим работать. Спирулина отлично справляется с этой задачей, — сказал врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.