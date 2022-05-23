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2 часа назад

Врач назвал эффективный напиток от онкологии

Вечерняя Москва

Врач общей практики Михаил Петрик назвал средство, которое помогает профилактировать целый спектр заболеваний, в том числе и онкологических.

Врач назвал эффективный напиток от онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в рацион необходимо включить спирулину — водоросль в виде порошка, который можно добавлять в напитки и в пищу. В одной столовой ложке спирулины содержится около 4 граммов чистого белка, который по качеству приближается к куриному. Также в порошке есть много витаминов, в частности, витамин В, В2, В3, медь, Омега-3 и Омега-6.

— В спирулине есть вещества, которые способны связывать свободные радикалы, которые повреждают клетки и ткани. В организме накапливаются различные воспаления ДНК, которые приводят к раку, повреждению стенок сосудов, старению и другим последствиям. С этим борются антиоксиданы, но чем старше мы становимся, тем тяжелее организму самому с этим работать. Спирулина отлично справляется с этой задачей, — сказал врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Спирулина будет полезна для людей с атеросклеротическими поражениями, так как она не даст развиться инсульту или инфаркту. Также у этого порошка есть антиканцерогенное действие: эксперименты на предраковых состояниях ротовой полости показали, что употребление спирулины вызвало регрессию этих заболеваний. Кроме этого, спирулина блокирует развитие аллергического ринита и снижает уровень сахара в крови.

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