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2 часа назад

Как правильно ужинать, чтобы избежать инсульта

Ferra.ru

Вероятность инсульта, как обнаружили исследователи, зависит от времени ужина. Ещё один важный фактор - это регулярность.

Как правильно ужинать, чтобы избежать инсульта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В научной работе, опубликованной в издании Nutrients, специалисты изучили, как на смертность от инсульта влияет время ужина. Оказалось, что связь между этими категориями есть.

В этом исследовании участвовали 43 213 женщин и 28 625 мужчин, причём их возраст варьировался от 40 до 79 лет. Они не болели ранее ни раком, ни сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всего было три группы людей. Одни ужинали поздно (после 8 вечера), другие - рано (до 8 вечера), третьи - нерегулярно.

Выяснилось, что участники, которые находились в группе нерегулярного времени ужина, были больше подвержены риску смерти от геморрагического инсульта. Это если сравнивать их с теми, кто был в группе раннего ужина.

Также оказалось, что нерегулярный ужин у людей с индексом массы тела от 23 до 24,9 может спровоцировать общий инсульт, геморрагический инсульт, смерть от болезней сердца.

Поэтому питаться в вечернее время необходимо регулярно.

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