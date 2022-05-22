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40 минут назад

Как влияет на организм прием витамина D после 50 лет

Ferra.ruиещё 1

За последние несколько лет добавки с витамином D стали настолько распространенными, что заполучили второе место по популярности среди американцев. Издание Eat this, not that выпустило материал о том, как витамин D может отразиться на организме человека старше 50 лет.

Как влияет на организм прием витамина D после 50 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые специалисты считают, что добавки с витамином D повышают плотность костей и снижают риск развития остеопороза. Также говорят о связи между низким уровнем витамина D в крови и более высоким риском депрессии в пожилом возрасте.

Результаты одного исследования, опубликованного в BMJ, показывают, что высокий уровень витамина D связан с 20-процентным снижением риска некоторых видов рака как у мужчин, так и у женщин. Другие исследования показали связь между низким уровнем витамина D и повышенной частотой высокого кровяного давления, а также риском артериальной гипертензии. Ещё Eat this, not that пишет о пользе добавки для иммунитета.

Отметим, что прием витамина D не стоит начинать самостоятельно. Следует проконсультироваться с врачом и сдать необходимый анализ. Вполне может оказаться, что дефицита витамина D у вас нет и принимать его в качестве пищевой добавки не нужно.

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