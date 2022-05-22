Как влияет на организм прием витамина D после 50 лет

За последние несколько лет добавки с витамином D стали настолько распространенными, что заполучили второе место по популярности среди американцев. Издание Eat this, not that выпустило материал о том, как витамин D может отразиться на организме человека старше 50 лет.

Некоторые специалисты считают, что добавки с витамином D повышают плотность костей и снижают риск развития остеопороза. Также говорят о связи между низким уровнем витамина D в крови и более высоким риском депрессии в пожилом возрасте.

Результаты одного исследования, опубликованного в BMJ, показывают, что высокий уровень витамина D связан с 20-процентным снижением риска некоторых видов рака как у мужчин, так и у женщин. Другие исследования показали связь между низким уровнем витамина D и повышенной частотой высокого кровяного давления, а также риском артериальной гипертензии. Ещё Eat this, not that пишет о пользе добавки для иммунитета.