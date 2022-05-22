Мясников объяснил опасность длительных разговоров по телефону

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1» объяснил, почему длительные разговоры по мобильному телефону могут быть опасны. По его словам, проблема кроется в излучении, идущем от гаджетов.
Доктор порекомендовал ограничить использование смартфонов детям, а взрослым — разговаривать по телефону через наушники. Мясников подчеркнул, что избыток излучений может вызывать рак мозга.
«Пользуясь наушниками, мы источник излучения не прикладываем непосредственно к мозгу. Все, что заходит в ухо, наш мозг разъедает. Я не могу сказать вам какую-то норму разговора по телефону. Скажу так: вообще телефон для того, чтобы отправить какое-то сообщение. Не для длинных разговоров»,
— заключил эксперт.