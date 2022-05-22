Мясников объяснил опасность длительных разговоров по телефону

«Пользуясь наушниками, мы источник излучения не прикладываем непосредственно к мозгу. Все, что заходит в ухо, наш мозг разъедает. Я не могу сказать вам какую-то норму разговора по телефону. Скажу так: вообще телефон для того, чтобы отправить какое-то сообщение. Не для длинных разговоров»,