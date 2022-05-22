Кому нельзя носить линзы

Линзы — это способ коррекции зрения. Их нужно использовать тем, кто страдает от дальнозоркости или близорукости. Но всегда ли они безопасны? И действительно ли они лучше очков? На эти и другие вопросы в беседе с "Рамблером" ответила врач-офтальмолог Юлия Волга.
По словам эксперта, что от линз, что от очков — эффект одинаковый. Она отметила, что инструменты коррекции зрения можно чередовать: например, на работе, на занятиях, в фитнес-клубе использовать линзы, а дома ходить в очках.
Но у линз также есть и ряд минусов. Прежде всего, доктор выделила необходимость в определенном уходе — нужно соблюдать правила: мыть руки, снимать линзы перед сном, хранить их в контейнере, менять раствор каждый день. Вторым недостатком специалист считает возможность возникновения воспалений и осложнений при неправильном использовании, так как глаз с линзой становится более чувствительным к любым инфекциям. Еще один минус — материальная зависимость, добавила врач.