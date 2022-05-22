Кому нельзя носить линзы

Плюсы контактных линз: эстетический вид. Особенно это важно для тех, кто комплексует по поводу очков. Второй плюс — в линзах лучше видно, чем в очках из-за того, что линзы прилегают к роговице, зрение более четкое. Особенно это хорошо для тех, у кого есть астигматизм, линза его как бы «выравнивает». Также безусловный плюс линз — удобство. В линзах человек может вести активный образ жизни