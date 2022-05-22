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53 минуты назад

Кому нельзя носить линзы

Катерина Саломе
Юлия Волгаэксперт

Линзы — это способ коррекции зрения. Их нужно использовать тем, кто страдает от дальнозоркости или близорукости. Но всегда ли они безопасны? И действительно ли они лучше очков? На эти и другие вопросы в беседе с "Рамблером" ответила врач-офтальмолог Юлия Волга.

Кому нельзя носить линзы
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, что от линз, что от очков — эффект одинаковый. Она отметила, что инструменты коррекции зрения можно чередовать: например, на работе, на занятиях, в фитнес-клубе использовать линзы, а дома ходить в очках.

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Плюсы контактных линз: эстетический вид. Особенно это важно для тех, кто комплексует по поводу очков. Второй плюс — в линзах лучше видно, чем в очках из-за того, что линзы прилегают к роговице, зрение более четкое. Особенно это хорошо для тех, у кого есть астигматизм, линза его как бы «выравнивает». Также безусловный плюс линз — удобство. В линзах человек может вести активный образ жизни
Юлия Волга
Юлия ВолгаВрач-офтальмолог

Но у линз также есть и ряд минусов. Прежде всего, доктор выделила необходимость в определенном уходе — нужно соблюдать правила: мыть руки, снимать линзы перед сном, хранить их в контейнере, менять раствор каждый день. Вторым недостатком специалист считает возможность возникновения воспалений и осложнений при неправильном использовании, так как глаз с линзой становится более чувствительным к любым инфекциям. Еще один минус — материальная зависимость, добавила врач.

Самое первое противопоказание к использованию линз — ОРВИ, любое воспаление, простуда. Во время заболеваний контактные линзы использовать нельзя.

Конечно, если есть воспаление на глазу: конъюнктивит, ячмень, даже просто покраснение, линзами пользоваться категорически запрещено.

Противопоказаны линзы людям, у которых на передней части глаза есть какие-либо новообразования, бельмо, рубец, в той области, куда человек надевает линзу.

Также линзы противопоказаны людям, у которых есть косоглазие с углом отклонения более 15 градусов, тогда линза не будет центрироваться, и может вызывать повреждение глаза.
Юлия Волга
Юлия ВолгаВрач-офтальмолог
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