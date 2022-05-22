Чем опасна низкая кислотность желудка

Энтомолог, паразитолог, кандидат медицинских наук Светлана Заречная рассказала, что у людей с низкой кислотность в желуде могут завестись личинки насекомых. Об этом пишет URA.RU

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"В моей практике был такой случай. Привозили мальчика, у которого в желудке жили личинки мух. У него была нулевая кислотность. Съел со стола что-то. Видимо, на фрукты, овощи мухи отложили яйца. Ему диагностировали язву желудка, а потом во рвоте появились личинки",

— рассказала специалист.

При пониженной кислотности проглоченные с пищей личинки развиваются в кишечнике человека. Нередко они погибают через несколько дней и выводятся наружу — например, при рвоте.