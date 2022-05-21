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54 минуты назад

Кардиолог назвала способ уменьшить холестериновые бляшки

Lenta.ru

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что холестериновые бляшки рассасываться не могут, однако есть способ их уменьшить. Его она назвала подписчиками YouTube-канала.

Кардиолог назвала способ уменьшить холестериновые бляшки
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам врача, необходимо сделать исследования, оценить факторы риска. Если такая проблема будет, необходимо работать, чтобы холестериновые бляшки не стали причиной инфаркта или инсульта.

По различным научным данным, на которые сослалась кардиолог, они могут уменьшаться почти на треть.

«Вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, которая вам нравится, — главное, чтобы это было регулярно. И, конечно, принимаете статины — препараты, которые уменьшают холестериновые бляшки», — заключила Кореневич.

ЗОЖ,Анна Кореневич,
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