Кардиолог назвала способ уменьшить холестериновые бляшки

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что холестериновые бляшки рассасываться не могут, однако есть способ их уменьшить. Его она назвала подписчиками YouTube-канала.

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По словам врача, необходимо сделать исследования, оценить факторы риска. Если такая проблема будет, необходимо работать, чтобы холестериновые бляшки не стали причиной инфаркта или инсульта.

По различным научным данным, на которые сослалась кардиолог, они могут уменьшаться почти на треть.