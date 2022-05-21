Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
18 минут назад

Названы продукты для защиты от радиации

Lenta.ruиещё 1

Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов рассказал, какие продукты стоит употреблять людям, живущим в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru

Названы продукты для защиты от радиации
Фото: lenta.rulenta.ru

Абизов призвал есть продукты из красных сортов винограда, а также пищу с содержанием йода. Первые позволяют вывести из организма радионуклиды, а вторая участвует в защите щитовидной железы от радиации.

«Антиоксиданты, различные продукты из красных сортов винограда, то есть полусладкие вина, кагор — являются народным способом выведения радионуклидов. В советское время на атомных подводных лодках соблюдалось правило выдавать морякам красное вино и шоколад», — объяснил специалист.

По словам доцента, более высокой биодоступностью обладают йодсодержащие, йодокомулирующие растительные и животные продукты. Среди них водоросли, люминария сахарная (морская капуста), черная смородина и рыба с Саргассового моря, например, угри.

Кроме того, для защиты от радиации будет эффективен и растворимый йод. Абизов заявил, что усвояемость жидкого йода составляет 50 процентов.

«Можно делать йодную сетку, чтобы шло всасывание через кожу, вдыхать пары, добавлять капли в питьевую воду. Это все оправдано и описано в методичках 50-60 годов 20 века по правилам поведения людей в условиях ядерных атак. Что касается йодной сетки, накожное нанесение в виде полос является самым оптимальным вариантом», — заключил доктор.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители