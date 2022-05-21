Что такое колливубл и как с ним справиться

Представьте: вы на важной встрече, и вдруг в вашем животе начинается урчание, да такое громкое, что слышно всем. Поздравляем, у вас колливубл. Но не спешите пугаться, "Рамблер" спросил у эксперта, что это такое и что с этим можно сделать.
Фото: Christian Erfurt on UnsplashChristian Erfurt on Unsplash
Колливубл — это урчание в желудке от голода, от нехватки пищи. Людмила Микитюк, дипломированный диетолог-нутрициолог, объясняет, что такие звуки иногда могут сопровождать работу пищеварительной системы. Если это происходит не слишком часто и не доставляет дискомфорт, то это нормально.
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Если хочется, предотвратить урчание, то сделать можно следующее.
1. Конечно же, полноценно поесть или хотя бы перекусить. Здесь подойдут: орехи, фрукты, ягоды, пп-батончики.
2. Если это деловая встреча и нет возможности поесть, можно попить воды. Это на некоторое время поможет справиться с урчанием. Главное — умеренное количество, чтобы не вызвать новые звуки, при этом воду пить желательно теплую, чтобы не вызвать спазм ЖКТ от холодной воды.
3. Напряжение мышц пресса помогает сократить или сделать тише колливубл, но это не решение, а лишь способ не привлекать внимания.
Людмила МикитюкДипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.
А если вы хотите минимизировать эпизоды с урчанием, то желательно пересмотреть свой подход к еде и придерживаться принципов правильного питания.
1. Поддерживайте здоровье пищеварительной системы правильным питанием. Только это поможет избавиться от такой проблемы надолго. Также добавить в свой рацион больше клетчатки и пребиотиков для увеличения полезной микрофлоры в кишечнике. К таким продуктам относятся: овощи, зелень, цельнозерновые продукты.
2. Не пейте кофе, он вызывает выброс кортизола (гормона стресса) в кровь и стимулирует еще более сильное желание поесть.
3. Если возникает колливубл, значит организму не хватает пищи и следует пересмотреть свою систему питания, чтобы организму всего хватало. Например: добавить перекусы к трехразовому питанию. Есть нужно регулярно, в день должно быть не менее трех полноценных приемов пищи.
4. Сократить употребление алкоголя, так как он разжигает аппетит.
5. Понять, есть ли у вас аллергия на определение продукты, которые могут провоцировать урчание из-за раздраженного желудка. Чаще всего это молочные и глютеносодержащие. Попробуйте исключить какой-либо продукт. Это поможет понять, есть ли у вас на него реакция или нет.
Людмила МикитюкДипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.
Если кроме коливубла присутствуют какие-то симптомы нарушения работы желудочно-кишечного тракта, Людмила Микитюк советует обратиться к врачу. Специалист назначит необходимые анализы и обследования, выявит реальную проблему и поможет ее решить.