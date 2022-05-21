Что такое колливубл и как с ним справиться

1. Поддерживайте здоровье пищеварительной системы правильным питанием. Только это поможет избавиться от такой проблемы надолго. Также добавить в свой рацион больше клетчатки и пребиотиков для увеличения полезной микрофлоры в кишечнике. К таким продуктам относятся: овощи, зелень, цельнозерновые продукты.



2. Не пейте кофе, он вызывает выброс кортизола (гормона стресса) в кровь и стимулирует еще более сильное желание поесть.



3. Если возникает колливубл, значит организму не хватает пищи и следует пересмотреть свою систему питания, чтобы организму всего хватало. Например: добавить перекусы к трехразовому питанию. Есть нужно регулярно, в день должно быть не менее трех полноценных приемов пищи.



4. Сократить употребление алкоголя, так как он разжигает аппетит.



5. Понять, есть ли у вас аллергия на определение продукты, которые могут провоцировать урчание из-за раздраженного желудка. Чаще всего это молочные и глютеносодержащие. Попробуйте исключить какой-либо продукт. Это поможет понять, есть ли у вас на него реакция или нет.

Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.