Врач объяснил, как коты могут навредить здоровью

— На лапах коты могут приносить все что угодно и заражать своих хозяев круглыми и плоскими червями. Второе — это инфицирование детей бактериями, при котором возникают диарея, повышение температуры и другие симптомы. И третье — это токсоплазмоз. Для человека с нормальным иммунитетом в большинстве случаев он не страшен. Он может быть носителем, и в крови многих людей можно найти антитела к этой инфекции. Если женщина планирует беременность и у нее есть антитела, то бояться ничего не стоит,