Эксперты рассказали о способах борьбы с весенней аллергией

С помощью нескольких мер предосторожности можно свести к минимуму негативные последствия весенней аллергии. Весна, безусловно, прекрасный сезон: теплая погода, цветущие и зеленые деревья, красивые цветы. Но если у вас сезонная аллергия, наслаждение весной могут испортить насморк, непрекращающееся чихание и затрудненное дыхание. С помощью мер предосторожности можно уменьшить факторы, вызывающие аллергию, или даже избавиться от симптомов вовсе.
Чтобы облегчить состояние во время сезонной аллергии, стоит позаботиться о защите органов дыхания от пыльцы, выделяемой из растений. В весеннее время ее становится особенно много и зачастую она может вызвать дискомфортные реакции в организме, особенно в носу и глазах.
Пыльца проникает в организм через дыхательные пути и вызывает реакцию в иммунной системе. После повышения уровня гистамина, вызванного попаданием пыльцы, организм проявляет аллергические симптомы. И если не принять меры по профилактике, аллергия может превратиться в хронический синусит или достигнуть легких, вызывая астму или бронхит.
Несмотря на то, что при весенней аллергии могут возникнуть проблемы с дыхательными путями, глаза также могут страдать от сезонной аллергии. При наличии аллергических симптомов необходимо принять меры, препятствующие их прогрессированию, и начать лечение под наблюдением специалиста в этой области. При необходимости можно провести точечную диагностику с помощью тестов на аллергию.
Заложенность носа, чихание, бесконечные выделения из носа, кашель, зуд между ухом и носом, а также покраснение, слезоточивость и зуд в глазах, появляющиеся весной, являются признаками сезонной аллергии.
Поскольку все эти симптомы могут сильно ослабить организм, это негативно сказывается на иммунной системе.
Поскольку причиной весенней аллергии является пыльца, летящая в воздухе, а пыльца с одного растения может распространяться на расстоянии до 500 километров, необходимо проявлять особую осторожность во время цветения растений.
Новые исследования показывают, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе возникает между 05.00 и 10.00 утра. Если вы страдаете от аллергии, в этот промежуток времени лучше воздержаться от выхода на улицу. Также не рекомендуется в это время открывать окна и проветривать дом.
Если же есть необходимость выйти из дома, органы дыхания лучше защитить обычной медицинской маской. Это исключит попадание пыльцы в нос или рот. Кроме того, пыльца может оставаться на одежде и на волосах. Возвращаясь с улицы домой рекомендуется поменять одежду и принять душ.
Самым важным критерием для снижения воздействия весенней аллергии является хорошее качество воздуха. Поэтому вместо переполненных городов и районов с лесами и зелеными зонами можно выбрать прибрежные или высотные места, где воздух более свободен от пыльцы. Поскольку эти зоны чище и прохладнее, они положительно влияют на аллергию. Использование очистителей воздуха на рабочем месте и дома также уменьшает симптомы аллергии.