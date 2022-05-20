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54 минуты назад

Эксперты рассказали о способах борьбы с весенней аллергией

Родной город

С помощью нескольких мер предосторожности можно свести к минимуму негативные последствия весенней аллергии. Весна, безусловно, прекрасный сезон: теплая погода, цветущие и зеленые деревья, красивые цветы. Но если у вас сезонная аллергия, наслаждение весной могут испортить насморк, непрекращающееся чихание и затрудненное дыхание. С помощью мер предосторожности можно уменьшить факторы, вызывающие аллергию, или даже избавиться от симптомов вовсе.

Эксперты рассказали о способах борьбы с весенней аллергией
Фото: Родной городРодной город

Что такое весенняя аллергия?

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Чтобы облегчить состояние во время сезонной аллергии, стоит позаботиться о защите органов дыхания от пыльцы, выделяемой из растений. В весеннее время ее становится особенно много и зачастую она может вызвать дискомфортные реакции в организме, особенно в носу и глазах.

Пыльца проникает в организм через дыхательные пути и вызывает реакцию в иммунной системе. После повышения уровня гистамина, вызванного попаданием пыльцы, организм проявляет аллергические симптомы. И если не принять меры по профилактике, аллергия может превратиться в хронический синусит или достигнуть легких, вызывая астму или бронхит.

Симптомы весенней аллергии

Несмотря на то, что при весенней аллергии могут возникнуть проблемы с дыхательными путями, глаза также могут страдать от сезонной аллергии. При наличии аллергических симптомов необходимо принять меры, препятствующие их прогрессированию, и начать лечение под наблюдением специалиста в этой области. При необходимости можно провести точечную диагностику с помощью тестов на аллергию.

Заложенность носа, чихание, бесконечные выделения из носа, кашель, зуд между ухом и носом, а также покраснение, слезоточивость и зуд в глазах, появляющиеся весной, являются признаками сезонной аллергии.

Поскольку все эти симптомы могут сильно ослабить организм, это негативно сказывается на иммунной системе.

Как предотвратить сезонную аллергию?

Поскольку причиной весенней аллергии является пыльца, летящая в воздухе, а пыльца с одного растения может распространяться на расстоянии до 500 километров, необходимо проявлять особую осторожность во время цветения растений.

Новые исследования показывают, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе возникает между 05.00 и 10.00 утра. Если вы страдаете от аллергии, в этот промежуток времени лучше воздержаться от выхода на улицу. Также не рекомендуется в это время открывать окна и проветривать дом.

Если же есть необходимость выйти из дома, органы дыхания лучше защитить обычной медицинской маской. Это исключит попадание пыльцы в нос или рот. Кроме того, пыльца может оставаться на одежде и на волосах. Возвращаясь с улицы домой рекомендуется поменять одежду и принять душ.

Самым важным критерием для снижения воздействия весенней аллергии является хорошее качество воздуха. Поэтому вместо переполненных городов и районов с лесами и зелеными зонами можно выбрать прибрежные или высотные места, где воздух более свободен от пыльцы. Поскольку эти зоны чище и прохладнее, они положительно влияют на аллергию. Использование очистителей воздуха на рабочем месте и дома также уменьшает симптомы аллергии.

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