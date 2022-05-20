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1 час назад

Врач рассказала о распространенных причинах боли в спине

Мир24иещё 2

Боль в спине может стать следствием хронического стресса или психологических проблем, рассказала «Известиям» врач-терапевт Юлия Гребнева.

Врач рассказала о распространенных причинах боли в спине
Фото: Мир24Мир24

Она отметила, что причин боли в спине может быть великое множество. Например, последствия травм, растяжения связок и мышц в связи с большими нагрузками, патологии позвоночника, обменные нарушения, сужение позвоночного канала и болезни суставов.

«Кроме того, провоцировать боли могут малоподвижный образ жизни, избыточный вес и переохлаждения»,

– пояснила Гребнева.

Врач добавила, что для диагностики серьезных болезней необходимо изучить все симптомы, а также обратиться к терапевту или неврологу.

«Чтобы избежать боли, необходимо заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача»,

– порекомендовала специалист.

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