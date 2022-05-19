Названо неожиданное неприятное последствие отказа от ужина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит Eat This, Not That!

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Намеренный и регулярный пропуск вечернего приема пищи негативно сказывается на качестве сна. Московиц рассказала, что без ужина организм недополучает нужное количество питательных веществ, которые способствуют выработке гормонов сна серотонина и меланина, а чувство голода из-за длительного перерыва между приемами пищи может привести к частым пробуждениям ночью и даже вызвать бессонницу.