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33 минуты назад

Диетолог рассказала о неожиданном неприятном последствии отказа от ужина

Lenta.ru

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит Eat This, Not That!

Названо неожиданное неприятное последствие отказа от ужина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Намеренный и регулярный пропуск вечернего приема пищи негативно сказывается на качестве сна. Московиц рассказала, что без ужина организм недополучает нужное количество питательных веществ, которые способствуют выработке гормонов сна серотонина и меланина, а чувство голода из-за длительного перерыва между приемами пищи может привести к частым пробуждениям ночью и даже вызвать бессонницу.

Также диетолог отметила, что систематический отказ от ужина отразится и на общем состоянии организма: без качественного сна происходит снижение иммунитета, замедляется обмен веществ, мозг перестает нормально функционировать, из-за чего страдает память, нарушается способность концентрироваться.

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