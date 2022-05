Названо неожиданное неприятное последствие отказа от ужина

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц заявила, что отказ от ужина — распространенная привычка, которой придерживаются все худеющие, однако она может иметь неожиданные неприятные последствия для здоровья. Слова специалиста приводит Eat This, Not That!