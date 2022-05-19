Аллерголог дал прогноз по цветению деревьев

Цветение деревьев, которые вызывают аллергию, в Москве продлится ещё две-три недели, такой прогноз в эфире НСН дал аллерголог Владимир Болибок.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Период цветения деревьев, которые вызывают аллергию, занимает не более двух недель, но зацветают они в разное время, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог Владимир Болибок.

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Городские власти напомнили, что деревья вступили в активную фазу цветения, потому в воздухе наблюдается высокая концентрация аллергенной пыльцы. Владимир Болибок уточнил, что деревья цветут не все одновременно, поэтому сроки аллергии могут растянуться.

«Активная фаза, когда почти все цветки распустились и представляют повышенную проблему для аллергиков, составляет примерно неделю. вначале зацветают те, что растут на склонах холмов и оврагов, обращенных к югу. Затем равнинные участки и потом холодные северные склоны. Поэтому общий период цветения, от появления первых цветущих деревьев до исчезновения последних растягивается на четыре-пять недель. Москва стоит на семи холмах, поэтому период цветения деревьев будет растянут, и закончится через две-три недели», — спрогнозировал Болибок.

Врач также объяснил основной принцип возникновения аллергической реакции и дал полезные советы тем, кто испытывает проблемы в этот период.

«Аллергия – это простое заболевание: есть контакт с аллергеном – человек болен, нет контакта – человек здоров. Аллергикам нужно максимально тщательно избегать контакта с пыльцой: носить защитную маску и очки, одежду с длинным рукавом и брюки, головной убор. По возможности, каждые 15-20 минут ополаскивать лицо и промывать нос и рот от пыльцы. В автомобиле включать систему рециркуляцию воздуха на салон и не ездить с открытыми окнами», -— посоветовал аллерголог.

Говоря о том, как оградить от аллергена свою квартиру, Болибок рекомендует завесить форточки марлей и пользоваться сплит-системами кондиционирования воздуха. Вернувшись домой, нужно снять с себя всю «уличную» одежду. При том ее желательно стирать каждый день на коротком цикле стирки, чтобы выполаскивать из нее пыльцу.

Также специалист обратил внимание на очистку воздуха в помещении. Для этого, по его словам, можно пользоваться приборами для очистки воздуха от пыли электростатического типа или так называемые «мойки воздуха».

«Если есть возможность, можно уехать в другую местность на время цветения причинно-значимых аллергенов. Причем, для детей это самый лучший способ профилактики, так как добиться того, чтобы ребенок соблюдал меры предосторожности – почти невозможно. В России – это Южный берег Крыма, или еще южнее, за границу – Анталия, Кипр, Красное Море, Персидский залив», — привел пример Болибок.

Говоря о том, как бороться с симптомами аллергических реакций, врач-иммунолог напомнил о том, что препаратов для противостояния чиханию, зуду и другим проявлениям аллергии сегодня представлено достаточно много.

«В аптеках есть противоаллергические препараты, которые продаются без рецепта. Сразу подчеркну, что эти препараты лишь снимают симптомы аллергии, но не излечивают от нее, и если не проходить специальное аллергологическое обследование и лечение у врача-аллерголога, то симптомы сезонной аллергии год от года будут становиться все сильнее и сильнее, а период заболевания все длиннее и длиннее. Но в экстренной ситуации, если обратиться в ближайшую аптеку, то коллеги-фармацевты обязательно подберут подходящий препарат по вашим симптомам. Для детей лекарства есть, их много разных, и в сиропах, и в каплях, и в нос брызнуть», — напомнил Болибок.

Врач не стал называть конкретные препараты, сославшись на то, что сегодня фармацевты в аптеках могут дать вполне исчерпывающую консультацию по данному вопросу, как в отношении препаратов для взрослых, так и для детей.