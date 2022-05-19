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1 час назад

Врач объяснил вред от чтения плохих новостей

Парламентская газета

Чтение плохих новостей перед сном может вызвать развитие хронической бессонницы. Об этом «Царьграду» рассказал врач-невролог, сомнолог Серго Центерадзе.

Врач объяснил вред от чтения плохих новостей
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, таким рискам подвержены впечатлительные и эмоциональные люди. Получение негативной информации сказывается на времени засыпания, качестве сна и жизни, говорит специалист.

«У впечатлительных, эмоциональных людей, чаще у женщин, перед сном после укладывания в постель наблюдается переживание тревожных мыслей до момента засыпания. Поэтому время засыпания откладывается, происходят частые пробуждения», — отметил Центерадзе.

Сомнолог напомнил, что, если пробуждения происходят часто на протяжении трех-четырех месяцев, такие люди с высокой степенью вероятности заболеют хронической бессонницей.

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