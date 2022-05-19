Дерматолог предупредил о последствиях осветления веснушек

Отбеливать веснушки весной и летом не рекомендуется, потому что под действием ультрафиолетовых лучей можно еще больше повредить кожу. Об этом сообщила дерматолог Инна Петросова.
«Если вы точно уверены, что это веснушки, то можно, но в определенное время. Сегодня, когда на улице весна и показатели ультрафиолета днем повышаются, естественно, уже ничего нельзя отбеливать», – рассказала она.
Инна Петросова порекомендовала отложить процедуру отбеливания до осени или зимы. В это время индекс УФ понижен и не травмирует кожу так сильно, как в летние жаркие дни, пишет News.ru.
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